شؤون فلسطينية

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام
توضيحية
احتفت مؤسسة (سيدة الأرض) بالشراكة مع الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين بالكاتبة والأديبة المغربية خناثة بنونة، وأعلنا عن تكريم مسيرتها النضالية من خلال إختيارها كشخصية العام ٢٠٢٣في مؤتمر القدس بوصلة الأحرار في دورته السابعة عشر المقامة والذي سيعقد في مدينة رام الله في نوفمبر المقبل.

وقال كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة (سيدة الارض): "السيدة خانثة بنونة هي ثورة على هيأة إمرأة أشعلت كل حواسها و جوارحها لتلبي النداء القومي و الديني و الإنساني إستجابة للقضية الفلسطينية ، وهي مثال للإنحياز المطلق والمتطرف في انتمائه للمبادئ الثورية التي لا تعرف المهادنة أو الإستسلام ، و تبذل أقصى ما عندها إيمانا بحتمية إنتصار ثورتها ، كما أننا نتشرف في سيدة الأرض أن تكون بنونة شخصية العام ٢٠٢٣".

بدوره، وصف عيسى إمكيكي نائب رئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين خانثة بنونة بالمقدسية دلالة على عمق إنتمائها للقضية الفلسطينية ، كما أكد أنها الداعم الأول لكل جهود الإعمار التي تقوم بها الجمعية في فلسطين.

سيرة ذاتيه
المرأة التي آثرت أن ترتبط بالقضية الفلسطينية رافضة كل عروض الزواج تتويجا لتلك الحالة النبيلة التي دفعتها نحو
إعتناق فلسطين مكرسة عمرها و فكرها و مالها في خدمة الملحمة النضالية التي آمنت بها للأبد .

الثائرة المغربية الأممية " خناثة بنونة " إبنة الحلم و سيدة الأرض و حارسة الذاكرة الصلبة تشرق من قبلة العاشقين
في أرض فلسطين بلدها الثاني . تنير لنا عاما جديدا يتوهج مع قدومها إلى أرض فلسطين التي إعتنقت لتكون نجمة عامنا في مؤتمر " القدس بوصلة الأحرار" نضيف من خلالها شخصية أخرى من الشخصيات العظيمة التي رافقتنا خلال 16 عاما مضت . الشخصيات التي رأينا فيها نموذجا للوعي الفلسطيني بأبعاده المتعددة و حدوده الممتدة .

بنونة الكاتبة و الأديبة التي مهدت الطريق للمرأة المغربية في إنتزاع حقوقها و شقت الطريق أمامها لتأخذ دورها في بناء المجتمع ، أول إمرأة تكتب مجموعة قصصية في العام 1967 ( ليسقط الصمت ) ، في زمن كانت فيه الكتابة حكرا
على الرجال ، أيضا كان لها الدور الطليعي في تأسيس أول مجلة ثقافية في المغرب

بدأت حكايتها قبل ٧٣ عاما وهي طفلة في العاشرة من عمرها ترافق والدها في رحلة دينية إلى القدس لتعود منها
ثائرة أممية تكرس حياتها و فكرها في سبيل الدفاع الشعوب المضطهدة و حقها في التحرر و الإستقلال.

الطفلة التي كبر معها الهم الفلسطيني ليشكل لها الدافع الذي أرسى دعائمها الفكرية و القومية في تبني نضالات المستضعفين و الدفاع عنها مشكلة حالة إستثنائية من العشق المتبادل مع القضية الفلسطينية إلى حد الإعتناق والعناق.

هذا وتبرعت بالقيمة المالية الكبيرة لجائزة القدس التي حصلت عليها عام ٢٠١٣ في سلطنة عمان لـ”بيت مال القدس”، قائلة “مال القدس يرجع إلى القدس”. وقد شاركت في مؤتمرات عربية كبيرة أقيمت في مختلف الدول العالم، كالصين، وروسيا لكنها لم تشارك في أي مؤتمر أقيم في أمريكا، فقد رفضت زيارتها، وقالت لن أزور ‘إسرائيل الكبرى’ التي تحكمها إسرائيل الصغرى.

أخبار ذات صلة

وفد فني صيني سيزور فلسطين بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون

وفد فني صيني سيزور فلسطين بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون

ألمانيا تتبرع بـ 40 مليون دولار لدعم معونة (أونروا) الغذائية في غزة

ألمانيا تتبرع بـ 40 مليون دولار لدعم معونة (أونروا) الغذائية في غزة

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد ندى إلى مثواه الأخير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد ندى إلى مثواه الأخير

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

الرئيس عباس يجتمع بنظيره التركي أردوغان

الرئيس عباس يجتمع بنظيره التركي أردوغان

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

الشيخ عكرمة صبري يدعو للرباط بالأقصى والتصدي لمخاطر المستوطنين

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

منوعات

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

عربي

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد