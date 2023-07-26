شؤون فلسطينية

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد ندى إلى مثواه الأخير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد ندى إلى مثواه الأخير
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم العين غربي المدينة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي بمراسم عسكرية، ومشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية كافة، وصولا إلى دوار الشهداء وسط المدينة، ومنه إلى مخيم العين حيث تمت مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وقد لُف بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع نابلس ومخيم العين، حيث عمت حالة من الغضب والحزن على ارتقاء الشهيد ندى، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد اقتحمت مخيم العين في نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، أسفرت عن إصابة محمد ندى في منطقة الصدر، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتعلن وزارة الصحة عن استشهاده، كما جرى اعتقال نور البسوني بعد محاصرة منزله.

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