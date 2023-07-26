اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

رام الله - دنيا الوطنعقد اليوم الأربعاء، في سلطة المياه اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف الصحي عتيل ودير الغصون الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الحكومة الهولندية.وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من المشروع الذي سوف ينتهي نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بقيمة 5 مليون دولار حيث تم إنشاء شبكة صرف صحي في عتيل بطول 22 كم وشبكة صرف صحي في دير الغصون بطول 5 كم بالإضافة تطوير نظام تعرفة المياه والصرف الصحي في البلديتين وإنشاء عدادات لقياس مياه الصرف الصحي العابرة للحدود.كما تم خلال الاجتماع التطرق الى التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع مثل التزام البلديات بتطبيق نظام التعرفة وتأمين المصاريف التشغيلية للمشروع والتزام المواطنين بالاشتراك بخدمة الصرف الصحي ودفع الرسوم المتعلقة بها، وكذلك الحاجة مرحلة جديدة من المشروع لتوسيع شبكة الصرف الصحي في البلدتين لتشمل على الأقل 80% من السكان وايضا معالجة المياه العادمة في منطقة الشعراوية للحد من الاقتطاعات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بحجة معالجة مياه الصرف الصحي.وجرى الاتفاق على تكثيف الاجتماعات مع البلديات المستهدفة من اجل تذليل العقبات التي تواجه المشروع وأيضا حث البلديات على تأمين المصادر البشرية والمالية لتشغيل المشروع بهدف استدامته.