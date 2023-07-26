الرئيس عباس يجتمع بنظيره التركي أردوغان

رام الله - دنيا الوطنعُقد اليوم الأربعاء، اجتماع بين الرئيس محمود عباس، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأطلع الرئيس عباس، نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث في العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة.كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، حيث أكد الرئيس حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجري في الجمهورية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.فيما أكد الرئيس التركي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.