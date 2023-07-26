تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في أنقرة





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنّ "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 تموز/ يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".



وقال بدران إن "حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية".



وتابع: "أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".



ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس في العاصمة أنقرة.





رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع وفد قيادة حركة (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة.واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الإسرائيلية التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة.