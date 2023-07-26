شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في أنقرة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في أنقرة
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع وفد قيادة حركة (حماس) برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة.

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الإسرائيلية  التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنّ "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 تموز/ يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".

وقال بدران إن "حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية".

وتابع: "أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس في العاصمة أنقرة.

أخبار ذات صلة

غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ندى وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ندى وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في أنقرة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وفد حركة حماس في أنقرة

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

حماس: حرب مسعورة تستهدف الوجود الفلسطيني

حماس: حرب مسعورة تستهدف الوجود الفلسطيني

طالع بالأسماء.. وفد حركة فتح باجتماع الأمناء العامين في القاهرة

طالع بالأسماء.. وفد حركة فتح باجتماع الأمناء العامين في القاهرة

شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

هيئة الأسرى: الأسير أيهم كممجي يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة في عزل &quot;سجن عسقلان&quot;

هيئة الأسرى: الأسير أيهم كممجي يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة في عزل "سجن عسقلان"

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

عربي

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد