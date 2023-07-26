شؤون فلسطينية

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت بلدية روابي على تصنيف  (A+)وفق مؤشرات تصنيف الأداء لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة الصادر عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للأعوام من 2017-2022.

ويعتبر التصنيف الجديد (A+) الذي حصلت عليه البلدية إنجازاً هاماً في تاريخها لكونه يعتبر كدلالة واضحة على تحقيق المعايير التقييمية المطلوبة في شتى مجالات العمل والتي يرتبط أهمها بالموازنات والالتزام بتسليمها حسب النماذج التي تعتمدها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وكذلك إيلاء الأهمية لمعايير التدقيق الخارجي والإفصاح والشفافية، وتنظيم ونشر الأدلة الإجرائية المحلية والمحاسبية وتنمية الأصول الثابتة، إضافة إلى وجود خطط تنموية حول المشاركة المجتمعية الفاعلة.

ويبنى هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الرئيسية المتعلقة بأداء المؤسسة وأقسامها والمجلس البلدي، حيث يتم تصنيف البلديات بناءً على امتلاك أدوات معززة للأداء وكيفية استخدام هذه الأدوات، وتشمل مجالات الأداء موضوعات الأداء المالي والاستدامة المالية، التي تشمل وجود خطة للصيانة والتشغيل للطرق والمباني العامة وفق الدليل المحوسب ومحددات ونسب الصرف من نفقات الرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية، وإنشاء نظم محاسبة للتكاليف، فيما يشمل الأداء المؤسسي تطبيق النظام والبرنامج المالي والمحاسبي الموحد وإصدار التقارير بموجب النظام، بالإضافة لتوفر مساحات خضراء للمواطنين ضمن التصنيف الحضري، كما تأتي الشفافية والمساءلة والمشاركة وأنظمة الشكاوى في البلديات ضمن هذه المعايير.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس بلدية روابي المهندس إبراهيم الناطور: "إنجاز مهم نحققه اليوم في روابي بحصولنا على هذا التصيف المتقدم، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على حجم الإنجازات التي قام بها المجلس البلدي لروابي خلال الأعوام الماضية والذي يسعى إلى تحقيق قفزة نوعية وريادية في جودة الخدمات المقدمة لمواطني المدينة، والمضي قدماً في سبيل تطويرها".

وأضاف "طموحنا دائماً في البلدية ينصب على تحقيق وصف مدينة نموذجية من خلال البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ونستمر في سعينا لتكون بلدية نموذجية فاعلة ونوعية كما أرادها مؤسس المدينة بشار مصري، وهذا يتطلب الكثير من العمل الدؤوب والتحدي المستمر من قبل كل طواقم البلدية للاستمرار في تطبيق معايير الجودة والتمييز في العمل المؤسسي العام".

وثمن الناطور الجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وسعيهم الدؤوب إلى دفع الهيئات المحلية والبلديات قُدماً إلى الأمام عبر وضع معايير مهنية تقيم وتعزز البنية المؤسساتية والخدمية للبلديات، وإضافة المنافسة الذاتية باتجاه التميز والإبداع للحصول على أفضل معايير التقييم وبالتالي الارتقاء بالبناء والشفافية ومستوى ونوعية الخدمات، معبراً عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جهد البلدية المستمر والمتواصل في سبيل التميز.

أخبار ذات صلة

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

حماس: حرب مسعورة تستهدف الوجود الفلسطيني

حماس: حرب مسعورة تستهدف الوجود الفلسطيني

طالع بالأسماء.. وفد حركة فتح باجتماع الأمناء العامين في القاهرة

طالع بالأسماء.. وفد حركة فتح باجتماع الأمناء العامين في القاهرة

شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

بلدية روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الفلسطيني

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

غزة: موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

هيئة الأسرى: الأسير أيهم كممجي يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة في عزل &quot;سجن عسقلان&quot;

هيئة الأسرى: الأسير أيهم كممجي يعيش ظروفاً اعتقالية صعبة في عزل "سجن عسقلان"

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

منوعات

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

عربي

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد