حماس: حرب مسعورة تستهدف الوجود الفلسطيني

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "العدوان الصهيوني المتصاعد يضع الجميع تحت مسؤولية ضرورة الاتفاق على خطة وطنية موحدة كأحد مخرجات لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة لمواجهة إرهاب حكومة المستوطنين الفاشية".













رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بقتله الشهيد محمد ندى في نابلس، ضمن حربه المسعورة التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وفي تزامن مع تصعيد حربه الدينية على المسجد الأقصى المبارك".