طالع بالأسماء.. وفد حركة فتح باجتماع الأمناء العامين في القاهرة

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أسماء وفدها المشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر عقده في الـ 30 من الشهر الجاري في القاهرة.





وقال المتحدث باسم الحركة، منذر الحايك في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن أعضاء الوفد مكون من نائب رئيس الحركة، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية، أحمد حلس، جبريل الرجوب، عزام الأحمد.





ومن المقرر أن يعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الأحد المقبل، بدعوة من الرئيس محمود عباس.





ويشارك في الاجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطن