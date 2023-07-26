الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

أعلنت الجزائر اليوم الأربعاء، تمكنها من احتواء حرائق استعرت في غاباتها، حسب ما نقل (التلفزيون الرسمي).



وبسبب موجة الحر الشديدة، لقي 34 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم عشرة عسكريين، إثر حرائق غابات هائلة، اشتعلت في شمال شرق الجزائر.



وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن النيران حاصرت جنوداً أثناء إجلائهم من بني كسيلة في محافظة بجاية الشرقية برفقة سكان القرى المجاورة، ما أدى إلى وفاتهم.



وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه لذوي الضحايا مشيرا إلى مقتل "مدنيين وعسكريين".



رام الله - دنيا الوطن