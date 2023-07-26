هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن الأسير رياض العمور (53 عامًا) من بيت لحم، والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة، يعاني من مشاكل مزمنة في القلب، ويواجه مخاطر كبيرة، مع استمرار إدارة السّجون بتنفيذ جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقّه على مدار أكثر من (20 عامًا).وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن العمور يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد في صدره جهاز منظم لضربات القلب، وهذا الجهاز يحتاج إلى تغيير كل تسع سنوات حسب ما تم إبلاغه.وأشارت الهيئة الى أنه يعاني كثيرا خلال نقله في البوسطة من سجن عسقلان الى سجن الرملة، وبالرغم من توفير العلاج والأجهزة المطلوبة للصدر في مستشفى "برزلاي" إلا أن إدارة السجن تتعمد أن يمكث أطول وقت ممكن خلال عملية النقل ، الأمر الذي يزيد من معاناته وأوجاعه وآلامه.ومن الجدير ذكره أن الأسير العمور تعرض للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلاً، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه و حرمه الاحتلال من وداعهما.