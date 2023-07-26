غزة: مواطن يُوجه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضع ابنه الصحي



وذكر أنه تم تحويل ابنه لمستشفى المقاصد وأجرى عمليتين دون أن تتكلل بالنجاح، حيث أفادت المستشفى أنه لا يوجد علاج له داخلها.









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وتم تحويله لمستشفى "تل هاشومير" على حسابة الخاص، وتم تحديد موعد العمليتين ولم يستطع دفع تكاليف العمليتين، وتم تقدير تكلفتها 9500 شيكل.للتواصل 0595150613

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن محمد واجد أبو عواد، الرئيس محمود عباس، ووزيرة الصحة الدكتورة، مي كلية، بالنظر إلى وضع ابنه الصحي المريض واجد محمد أبو عواد الذي ولد وهو يحمل تشوه خلقي في عظمتي الساعد وكفوف يديه ويحتاج الي عمليتين.وقال والد المريض، إن نجله لديه تقوس في كلا الطرفين العلويين لليد اليمني واليسرى، ومع عدم وجود لعظمة الزند لكلا الساعدين مع، وجود انحراف واعوجاج لكلا الساعدين، وكان قد أجري للمريض عملية تعديل للتقوس للناحية اليمنى وبتر لكلا أصبعي الإبهام اليمنى واليسرى.