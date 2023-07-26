دولي

شاباك يُقرر تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة الإسرائيلية

شاباك يُقرر تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه موجب تعليمات جهاز (شاباك)، فقد تم تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة بعد إلغاء "ذريعة المعقولية".

كما سيخضع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلى أعلى مستوى حراسة شخصية.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، فإنه لأول مرة منذ بداية الأزمة، ستجري لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست) نقاشًا سريًا في مقر وزارة الجيش يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير الجيش غالانت، حول موضوع حالة اختصاص الجيش الإسرائيلي وتقييم الوضع الأمني بعد الأحداث الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الأربعاء، إن هناك خلافات كبيرة بين الجيش ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. 

وأوضح المراسل العسكري لـ (القناة 13) الإسرائيلية، أور هيلار: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك رئيس الوزراء".

يأتي ذلك في وقت يزداد فيه بشكل كبير عدد الجنود والضباط الذين أعلنوا عن وقف الخدمة في الجيش، وذلك بسبب الإصلاحات القضائية التي يقوم بها الائتلاف الحكومي.

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