شاباك يُقرر تعزيز الحراسة الشخصية على وزراء الحكومة الإسرائيلية

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، فإنه لأول مرة منذ بداية الأزمة، ستجري لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست) نقاشًا سريًا في مقر وزارة الجيش يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير الجيش غالانت، حول موضوع حالة اختصاص الجيش الإسرائيلي وتقييم الوضع الأمني بعد الأحداث الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الأربعاء، إن هناك خلافات كبيرة بين الجيش ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.





وأوضح المراسل العسكري لـ (القناة 13) الإسرائيلية، أور هيلار: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك رئيس الوزراء".



