شؤون فلسطينية

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم

عورتاني يبحث مع سفيرة الهند الجديدة سبل التعاون لدعم التعليم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، اليوم، بالسفيرة الهندية الجديدة لدى فلسطين رينو ياداف؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون ودعم التعليم وتبادل الخبرات.

وأكد عورتاني، أهمية الشراكة بين فلسطين والهند في مجال التعليم، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فيما يتعلق بتطوير القطاع التعليمي خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ بما يعكس الرؤية الإيجابية تجاه الاستثمار في التقنية؛ لتعزيز التعليم والارتقاء به، معرباً عن شكره للهند على دعمها المستمر للتعليم
في فلسطين، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة الأكاديمية وتحسين بنية التعليم وتطوير برامج التدريب.

بدورها، شددت ياداف على مواصلة تقديم المزيد من الدعم لتطوير القطاع التعليمي في فلسطين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، لافتة لضرورة تطوير برامج تعليمية مبتكرة ومحفزة، وتأهيل المعلمين خاصة في مجال التكنولوجيا والذي يعتبر جزءا رئيسا لنجاح العملية التعليمية، معربة عن فخرها بهذه الشراكة الفاعلة.

وجاء هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتحسين مستوى التعليم في فلسطين، وتعزيز التعاون الدولي لدعم هذا القطاع الحيوي.


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