إعلام إسرائيلي: الجيش يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك نتنياهو





وأوضح المراسل العسكري لـ (القناة 13) الإسرائيلية، أور هيلار: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل كبيرة من سلوك رئيس الوزراء".





يأتي ذلك في وقت يزداد فيه بشكل كبير عدد الجنود والضباط الذين أعلنوا عن وقف الخدمة في الجيش، وذلك بسبب الإصلاحات القضائية التي يقوم بها الائتلاف الحكومي.





وحسب (يديعوت أحرونوت)، فإن " التهديد الذي يتطور بين أفراد الطاقم الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي يتحول من تهديد نظري إلى فعل ملموس".

وقالت إن "عشرات الطيارين في سلاح الجو اتصلوا بقياداتهم وأعلنوا أنهم لن يخدموا فعليًا في الاحتياط بعد اليوم".





وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، قال في مقطع فيديو موجه للرافضين للخدمة في الجيش جراء الإصلاحات القضائية: إن "أيام الخلاف والأزمة، تتطلب التأكيد على ما هو مشترك بيننا وما يوحدنا، مهمة الدفاع عن إسرائيل"، وفق تعبيره.





وفي أحدث التطورات بشأن رفض الخدمة من قبل ضباط الجيش، فقد ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن 230 طياراً أبلغوا قادتهم عن رفضهم الخدمة في سلاح الجو، وقالوا: "لقد فقدنا الثقة كاملة"، وذلك احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن هناك خلافات كبيرة بين الجيش ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.