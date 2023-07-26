دولي

واشنطن تحسم الجدل.. هل تقلص الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لإسرائيل؟

واشنطن تحسم الجدل.. هل تقلص الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لإسرائيل؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حسمت الولايات المتحدة الجدل بشأن الأنباء التي تحدثت عن نية الإدارة الأميركية تقليص المساعدات الأمنية لإسرائيل على خلفية الإصلاحات القضائية.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، بأنه "لن يكون هناك تقليص أو ضرر في المساعدة الأمنية لإسرائيل بعد الموافقة على التشريعات القضائية".

يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت أجرى محادثات مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي أكد على ضرورة التوصل إلى  إجماع واسع في إسرائيل للحفاظ على الديمقراطية، وفق تعبيره.

وأشار إلى الحاجة الملحة للقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لاتخاذ خطوات مهمة لضمان الاستقرار، وفق ما نقلت (كان).

وقال غالانت خلال المكالمة: إن "إسرائيل دولة ديمقراطية قوية وستبقى كذلك في المستقبل"، وفق زعمه.

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