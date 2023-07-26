واشنطن تحسم الجدل.. هل تقلص الولايات المتحدة المساعدات الأمنية لإسرائيل؟

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، بأنه "لن يكون هناك تقليص أو ضرر في المساعدة الأمنية لإسرائيل بعد الموافقة على التشريعات القضائية".

يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت أجرى محادثات مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي أكد على ضرورة التوصل إلى إجماع واسع في إسرائيل للحفاظ على الديمقراطية، وفق تعبيره.





وأشار إلى الحاجة الملحة للقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لاتخاذ خطوات مهمة لضمان الاستقرار، وفق ما نقلت (كان).



