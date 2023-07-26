شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضّر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب "الهيكل المزعوم" والتي توافق يوم غد الخميس.

وتستعد جماعات "الهيكل المزعوم" لإدخال أكثر من 2000 متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.

من جهتها، دعت هيئات مقدسية لشد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.

بدوره، قال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يوظف مناسباته لمحاولة فرض وقائع مرفوضة بالمسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام.

وأشار في هذا السياق، إلى دعوات جماعات يمينية متطرفة لتنظم مسيرة استفزازية بالمدينة المحتلة مساء الأربعاء، واقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس.

وقال في بيان: "هذه الدعوات المتطرفة هي بمثابة استفزاز لمشاعر الفلسطينيين في المدينة ومحاولة لفرض وقائع مرفوضة عبر دعوات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى".

وأضاف: "الجماعات المتطرفة، المدعومة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية، تستغل مناسباتها للتغول الممنهج في المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس المحتلة بشكل عام".

وحذّر الهدمي من أن "الجماعات اليمينية المتطرفة تدفع باتجاه صراع ديني عبر نسفها الممنهج للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ودعواتها لانتهاك حرمة المسجد عبر أداء الطقوس الدينية".

وأشار الهدمي الى أن الفترة منذ بداية العام الجاري شهدت تصعيدا ملحوظا ضد المدينة وسكانها ومقدساتها عبر تكثيف الاقتحامات والاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، الى جانب عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل الفلسطينية وإقامة وتوسيع المستوطنات، ومحاولات أسرلة المؤسسات التعليمية، والاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال وزير شؤون القدس: "لم ولن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال أن تكون المدينة المحتلة وسكانها وقودا للصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي".

وشدد الهدمي بأن الوضع الخطير في مدينة القدس يستدعي من العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي تحويل مواقفهم الى إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المدينة وسكانها ومقدساتها.

 


أخبار ذات صلة

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى

المالكي: زيارة الرئيس عباس لتركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

المالكي: زيارة الرئيس عباس لتركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

وزير الداخلية يلتقي بالجالية الفلسطينية في رومانيا

وزير الداخلية يلتقي بالجالية الفلسطينية في رومانيا

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

&quot;التربية&quot; تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

"التربية" تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر &quot;تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر "تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

منوعات

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

عربي

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد