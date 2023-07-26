دولي

شاهد: عواصف رعدية في شمال إيطاليا وحرائق هائلة جنوبها

شاهد: عواصف رعدية في شمال إيطاليا وحرائق هائلة جنوبها
جانب من عواصف في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم على الأقل، جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال إيطاليا، وحرائق في صقلية جنوباً.

وكتبت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني في حسابها على (تويتر) الذي تحولت تسميته إلى (X): "ببالغ الحزن تلقيت النبأ المأساوي عن حادثتين ناجمتين عن سوء الأحوال الجوية، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر (16 عاماً) مصرعها في مخيّم في بريشيا (شمال)، وامرأة في ليسوني (شمال) بسبب سقوط الأشجار"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وهبّت، فجر الثلاثاء، رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة، وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق. شركة النقل العام، قالت إن "أضرارا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء".

وحسب ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد أكدت حدوث انقطاع مؤقت في المياه، في المركز التاريخي للمدينة. "حر قاتل" في الجنوب.

في موازاة سوء الأحوال الجوية شمالي إيطاليا، يتأثر الجنوب بموجة حرّ، مع تسجيل 47,6 درجة مئوية، الإثنين، في كاتانيا بصقلية، وفقا للحماية المدنية. 

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه عُثر على جثتي شخصين في السبعينيات من العمر في منزل اجتاحته النيران، كما قضت امرأة تبلغ (88 عاماً) قرب باليرمو، مساء الثلاثاء. 

وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق، وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو، الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. تأثرت أيضا حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق. 

رئيس حكومة منطقة صقلية، ريناتو شيفاني، أشار إلى أنه "يعتزم الطلب من الحكومة المركزية (التي ستعقد الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء)، إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة المتوسطية".

تسجيلات فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، أظهرت ألسنة نيران تجتاح طريقا سريعا قرب سيراكوز، في حين التقط مستخدمون للإنترنت مشاهد لعاصفة كبرى قر ب فيرونا.

وبحسب المركز الأوروبي لرصد الظواهر الطقسية القصوى، تساقطت مساء الإثنين، في منطقة "أتسانو ديسيمو" في مقاطعة بوردينوني حبّات برد بحجم قياسي بلغ 19 سنتيمترا.

وكتب وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي الثلاثاء على حسابه عبر(فيسبوك): "نعيش في إيطاليا أحد أكثر الأيام تعقيدا منذ العقود الماضية: الفيضانات والأعاصير وزخات البَرد العملاق في الشمال والحرارة الشديدة والحرائق المدمرة في الجنوب".

وأضاف: "التقلبات المناخية التي تؤثر على بلدنا تتطلب منا جميعًا ... تغييرا في التصرفات".

 


 


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