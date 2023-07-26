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الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس
مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد يوم الخميس، لمناقشة مشاريع أربعة قوانين من بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق الثلاثاء.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس.

ونقلت قناة (المملكة) عن نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة: "إن مجلس النواب استقبل مشروع القانون وسيناقشه"، مشيرا إلى إجراء تعديلات طالت عددا من المواد في المشروع.

كما نقلت عن مصدر في مجلس النواب قوله: إن اللجنة القانونية النيابية أجرت تعديلات على المواد 15، و16، و17 من مشروع القانون عبر تخفيض الغرامات المالية بنسبة 50%.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد عقدت في وقت سابق الثلاثاء اجتماعا مغلقا؛ لإقرار مشروع القانون بعد أن أجرت عددا من الحوارات حوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه اللجنة القانونية النيابية أمس  الثلاثاء، تعديلات طالت عددا من المواد في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قبل أن ترسله إلى مجلس النواب لمناقشته الخميس.

وخفضت اللجنة في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 16 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.

وكانت الفقرة "أ" من المادة 15 من مشروع القانون تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار".

لكن اللجنة القانونية النيابية قررت الموافقة على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".

وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".

لكن اللجنة القانونية قررت في تعديلها، شطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية والاستعاضة عنها بعبارة تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك "شطب عبارة 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار"

وأبقت اللجنة على المادة 16 كما هي دون تعديل.

وقررت اللجنة إضافة المادة تحمل الرقم 18 إلى مشروع القانون وتنص الفقرة أ منها على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكترونية أو منصة تواصل اجتماع أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

أما الفقرة ب فتنص على " تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".

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