الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا))، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، تسعة مواطنين من بيت لحم.



وحسب مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت، ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاما)، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاما)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاما) ومحمد (16 عاما)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جادالله سباتين (25عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، أمير أحمد طقاطقة (21 عاما)، وقصي جمال ديرية (26 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.



ووزعت قوات الاحتلال في قرية حوسان وبلدة بيت فجار منشورات تهدد فيها المواطنين بإجراءات قاسية اذا ما استمر الشبان في المقاومة وأن العقوبات ستكون جماعية .





وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من بلدة طمون جنوب المدينة.





وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين بينهم 4 أسرى محررين، وهم: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.



