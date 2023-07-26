شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:

 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 35-25 35-25 35-25 بيت لحم 35-25 35-25 35-25
رام الله والبيرة 34-24 34-24 34-24 طولكرم 37-26 37-26 37-26
نابلس 36-25 36-25 36-25 قلقيلية 37-26 37-26 37-26
جنين 40-26 40-26 40-26 سلفيت 35-25 35-25 35-25
طوباس 41-27 41-27 41-27 روابي 36-24 36-24 36-24
الخليل 34-24 34-24 34-24 غزه 35-27 35-27 35-27
أريحا 45-29 45-29 45-29 خانيونس 35-27 35-27 35-27
الأغوار الشمالية 43-27 43-27 43-27 رفح 36-26 36-26 36-26

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.. وتحذيرات فلسطينية من وقائع جديدة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى

المالكي: زيارة الرئيس عباس لتركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

المالكي: زيارة الرئيس عباس لتركيا بالغة الأهمية والبعد الاقتصادي حاضر بقوة

وزير الداخلية يلتقي بالجالية الفلسطينية في رومانيا

وزير الداخلية يلتقي بالجالية الفلسطينية في رومانيا

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

&quot;التربية&quot; تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

"التربية" تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر &quot;تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر "تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

منوعات

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

عربي

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد