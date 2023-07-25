العلامي: توقعات بانحسار الموجة الحارة الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنتحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عن توقعاته لاحوال طقس فلسطين خلال الأيام القادمة في ظل الموجة الحارة الحالية.وتوقع العلامي أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حالياً ستبقى مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن هناك بوادر لانحسار الموجة الحارة مطلع الأسبوع المقبل.بدورها، أعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن طقس فلسطين ليوم غد الأربعاء سيكون شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ونوهت إلى ان طقس فلسطين ليوم الخميس القادم سيكون شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأضافت أن طقس فلسطين ليوم الجمعة القادم سيكون شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.