شؤون فلسطينية

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى

الخطيب يدعو لمواجهة أطماع المستوطنين والحفاظ على إسلامية الأقصى
الشيخ كمال الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام48 ، للمواجهة والتحدي للحفاظ على المسجد الأقصى بكل جدرانه وأرضه كحق خالص للمسلمين وحدهم، وليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه. 

 وشدد الخطيب على ضرورة التمسك بالحق، أمام سطوة الباطل وقوته، وعدم المساومة على المسجد الأقصى المبارك.

 وقال إن سعي الاحتلال والجماعات الاستيطانية بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، يقودهم إلى هدم وزوال وضياع دولتهم.

 وأشار الخطيب إلى أن اعتداءات واقتحامات الجماعات الدينية اليهودية للكنائس والمواقع الدينية تعبر عن وقاحتهم وصلفهم.

 وأوضح أن دعوات الجماعات الدينية اليهــودية لهدم الأقصى وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه، والدعوة لمسيرة أعلام جديدة حول أسوار القدس والأقصى ليلة 27/7، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل الثاني عند اليهــود، تعبر عن سوداوية الواقع بفعل سياسات الجماعات الاستيطانية التي تقود دولة الاحتلال إلى نهايتها.
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