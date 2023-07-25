وزير الداخلية يلتقي بالجالية الفلسطينية في رومانيا

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، حشد من الجالية الفلسطينية في رومانيا، على الوضع السياسي الراهن، والتحديات التي تواجهها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لتثبيت الحق الفلسطيني والدفاع عن مكتسبات شعبنا الوطنية على الأرض وفي المحافل الدولية.وأشار اللواء هب الريح، لدى لقائه أبناء الجالية في العاصمة الرومانية بوخارست، بحضور سفير دولة فلسطين عصام مصالحة، إلى أهمية هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر مع أبناء شعبنا في الخارج والاستفادة من إمكانياتهم وتقديم كل ما يلزم لهم من خدمات، مثمنا دورهم في نقل الواقع والدفاع عن الرواية الفلسطينية.