"التربية" تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف وممثل أيرلندا لدى فلسطين دون سكستون تقديرًا لجهودهما المتميزة في دعم قطاع التعليم.جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة نافع عساف، وشخصيات بارزة في قطاع التعليم من المجتمعين المحلي والدولي.وأكد عورتاني، على أهمية التعاون الدولي والشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لدعم التعليم وتحسين جودته في فلسطين، معبراً عن امتنان الوزارة وتقديرها للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي وأيرلندا بدعم التعليم، لافتاً لحرص الوزارة على مواصلة العمل الدؤوب والتعاون المستمر مع مختلف الأطراف لتعزيز وتحسين قطاع التعليم والذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطويره.بدوره، أثنى بورغسدورف على جهود الوزارة في تحسين وتطوير قطاع التعليم في فلسطين، مؤكداً على ضرورة غرس الأمل في قلوب الناس وتعزيز المبادرات الإيجابية.من جانبه، عبر سكستون عن امتنانه بالعمل والمشاركة في دعم التعليم في فلسطين خلال الفترة الماضية، خاصة من خلال مجموعة عمل قطاع التعليم، حيث تلعب أيرلندا دور نائب رئيس المجموعة، ومؤكداً مواصلة تقديم العون اللازم لتعزيز القدرات التعليمية، مشدداً على استمرار الشراكة القوية والمثمرة بما يسهم بتحقيق تنمية شاملة.يُذكر أن الدعم الدولي لقطاع التعليم يعد أمرًا حيويًا لفلسطين، حيث يلعب القطاع التعليمي دورًا مهمًا في بناء المجتمع وتمكين الشباب وتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة.