شؤون فلسطينية

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية، الدكتور محمد عوض، نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا، أمس في حديقة جبل الريحان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء الجمعية ومسؤولين من قطاعات مختلفة في فلسطين.

ورحب الحضور بالدكتور عوض ، واستعرضوا آفاق التعاون والعمل المشترك بين القطاع الطبي ومؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا، والدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم الطلبة الفلسطينيين والقطاع الطبي الفلسطيني، ودراسة آفاق
التعاون المشترك مستقبلا.

وأثنت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة على الدور الإيجابي للجاليات الفلسطينية والكفاءات في تقديم الدعم والمشورة، كما عبر الوزير موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام عن دعمه لجهود مؤسسة المهنيين الفلسطينيين ومشاركتها في بناء جسور التواصل والتعاون مع الجالية الفلسطينية والوطن الأم.

واشاد المهندس اكرم العايدي رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية بالدور الطليعي والريادي لمؤسسة المهنيين الفلسطينيين مُعربا عن تقديره لجهودها الدؤوبة وإسهاماتها القيمة في تعزيز التواصل والتعاون وتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني في الوطن.

واكد دكتور عبد المنعم وهدان رئيس المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التضامن وتوطيد العلاقات بين الجاليات الفلسطينية في كندا والمجتمع الكندي، وارتباط الفلسطيني في الشتات بهموم وطنه وتطلعات
شعبه نحو الحرية والاستقلال .

وفي ختام اللقاء، أعرب عوض عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، شاكراً المهندس أديب عبدالله على الاستضافة، وأكد على التزامه بمواصلة العمل الدؤوب والمثابرة في خدمة المجتمع الفلسطيني والكندي، وتعزيز العلاقات بالكفاءات الفلسطينية من أجل خدمة شعبها.

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