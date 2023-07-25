الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس إن فلسطين وشعبها يعولون كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني.وثمن الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مواقف تركيا الثابتة، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وسعيه الحثيث لنيل حريته واستقلاله، مجددا التهنئة للرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، وبنجاح جولته الأخيرة في دول الخليج العربي، ومشيدا بالمكانة التي وصلت إليها الشقيقة تركيا على المستويين الإقليمي والدولي.وقال الرئيس عباس: "نواجه اليوم، حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تسعى بكل قوتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية، عبر ممارسات عنصرية واستعمارية مدروسة ومخطط لها، فضلا عن تنصلها من تنفيذ التزاماتها جميعا وآخرها التزامات العقبة وشرم الشيخ".وأضاف: "نواصل العمل على تحقيق وحدة أرضنا وشعبنا، وقد دعونا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري في القاهرة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا".