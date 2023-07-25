شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني

الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني
جانب من المؤتمر الصحفي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس إن فلسطين وشعبها يعولون كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني.

وثمن الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مواقف تركيا الثابتة، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وسعيه الحثيث لنيل حريته واستقلاله، مجددا التهنئة للرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، وبنجاح جولته الأخيرة في دول الخليج العربي، ومشيدا بالمكانة التي وصلت إليها الشقيقة تركيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس عباس: "نواجه اليوم، حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تسعى بكل قوتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية، عبر ممارسات عنصرية واستعمارية مدروسة ومخطط لها، فضلا عن تنصلها من تنفيذ التزاماتها جميعا وآخرها التزامات العقبة وشرم الشيخ".

وأضاف: "نواصل العمل على تحقيق وحدة أرضنا وشعبنا، وقد دعونا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري في القاهرة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وأرضنا".

أخبار ذات صلة

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

&quot;التربية&quot; تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

"التربية" تكرم ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل أيرلندا لدى فلسطين لدعمهما قطاع التعليم

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر &quot;تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر "تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

اشتية يبحث مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي العلاقات الثنائية

اشتية يبحث مع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي العلاقات الثنائية

الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني

الرئيس عباس: نعول كثيرا على الموقف التركي الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

مصرع طفل بحادث دهس في جنين

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية تستقبل نائب رئيس مؤسسة المهنيين الفلسطينيين في كندا

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر &quot;تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

التعليم العالي والـ GIZ تنظّمان مؤتمر "تعزيز قابلية التوظيف من خلال الدراسات الثنائية بفلسطين

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل إنجاز مخرجاته

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل إنجاز مخرجاته

منوعات

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

عربي

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة