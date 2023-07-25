شؤون فلسطينية

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الاجتماع الثنائي بين الرئيس محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وأطلع الرئيس عباس نظيره التركي على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والانغلاق الحاصل في العملية السياسية جراء التعنت الإسرائيلي.

وقدم الرئيس عباس الشكر لتركيا على مواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، إضافة إلى ما تقدمه تركيا من مساعدات ودعم لشعبنا.

بدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

كما بحث الرئيسان، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع الثنائي سيعقد اجتماع موسع سينضم إليه الوفد الفلسطيني الذي يضم: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

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