شؤون فلسطينية

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس عن ليلة غضب يوم الأربعاء، في كل أنحاء القدس المحتلة، والاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى ب"ذكرى خراب الهيكل". 

كما دعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس 27-7.

 ووجه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

وذكر الحراك بأن جماعات الهيكل المتطرفة تحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس 27-7-2023، في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ يسبقه مسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة.

وأوضح أن هذا العدوان المتجدد على المسجد الأقصى يتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته؛ ويتقاطع مع يوم التاسع من محرم؛ مستحضراً ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الصهيوني على حائط البراق.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان

تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس عباس وأردوغان

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

هل يمنح لقاء الرئيس عباس وقيادة حماس أملاً بتحريك ملف المصالحة؟

هل يمنح لقاء الرئيس عباس وقيادة حماس أملاً بتحريك ملف المصالحة؟

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

الحراك المقدسي يعلن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة اغتيال الشبان في نابلس

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

منوعات

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

عربي

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة