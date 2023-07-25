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معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه
الاردن
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية احتجزن 150 متطرفاً يهودياً من (الحريديم)واشترطت عليهم قص شعرهم الطويل لدخول أراضيها.

وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على الحدث بالقول: "نعمل مع السفارة الأردنية في إسرائيل ومع السلطات الأردنية من أجل إيجاد حل لآلاف الإسرائيليين الراغبين في زيارة الأردن والذين يمنع دخولهم".

ولفت كوهين في تعقيبه إلى أن هذا المنع جاء بسبب "أنهم يحملون معهم تيفلين ولباس الصلاة اليهودي وكتب مقدسة وكيباه".

وقال كوهين إن "العلاقات السلمية بين إسرائيل والأردن مهمة لكلا البلدين".

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