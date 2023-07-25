غنيم يبحث الاحتياجات المائيه لمجلس قروي إمريش

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مجلس قروي إمريش، احتياجات المجلس القروي والإشكاليات التي تواجهها في مجال المياه، حيث ناقش اللقاء الذي جرى في مقر سلطة المياه، والمشاكل المرتبطة بعملية التوزيع وضرورة حصول منطقة مريش على الصحة العادلة من المياهوأشار غنيم انه يقع على عاتق مجلس خدمات ريف دورا مسؤولية العمل على إدارة النظام المائي لجميع التجمعات في مناطق امتياز المجلس والالتزام بإيجاد آلية توزيع عادلة، وهذا يتطلب وجود تخطيط شامل لمواجهة الإشكاليات الحالية والمستقبلية، موضحاً ان الجهات المختصة في سلطة المياه ستعمل على متابعة الإشكاليات الحالية مع المجلس لوضع تصور واضح لها.وأكد أن بدء المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مرفق مائي سيساهم مستقبلا في حل العديد من الإشكاليات الحالية، وتقوية الجانب المؤسسي والفني بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.