مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة "فلسطينيات" تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، تحت اسم "تحالف الحريات والعدالة الاجتماعية"، وينخرط فيه حتى الآن 25 مؤسسة ما بين حقوقية وإعلامية من الضفة الغربية وقطاع غزة.ورحب الحضور، خلال اجتماع انعقد عبر تقنية زوم، بفكرة التحالف لا سيما أن هناك أرضية مشتركة يمكن أن ينطلق منها الجميع وهي الاهتمام بقضايا الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمشة.وتحدثت مديرة مؤسسة "فلسطينيات" وفاء عبد الرحمن، عن أهمية هذه التحالفات في تشكيلها رافعة لقضايا حقوق الإنسان، خاصة أنها تتجاوز حالة الانقسام السياسي، وتسهم في تكاملية العمل لصالح القضايا المطلبية.وأوضحت عبد الرحمن أن مؤسسة "فلسطينيات" استعدت بالفكرة وخطوطها العريضة، ولكنها تركت أمر الخطة وبرامج العمل اللاحقة كي يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات التحضيرية لفريق من الأعضاء تبعًا لتخصص كل جهة.وأكد الحضور على ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات من أجل تعميق الفكرة ووضع خطة عمل تتناسب مع طبيعة كل قطاع، وإيجاد أرضية للتعاون بين كل هذه الجهات، من خلال التوجّه إلى جلسات مصغرة في المرحلة المقبلة ووضع التصورات المناسبة للعمل المشترك.و يضم التحالف مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية والحقوقية ووسائل إعلامية مستقلة.كما يعمل على جسر الهوة بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تستخدم وسائل الإعلام كمنصات نشر وترويج فقط.ويهتم التحالف بتناول قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية والعدالة المناخية وأخذها بعين الاعتبار عند تطوير السياسات التحريرية، ومنها تطوير المحتوى المراعي لحقوق الفئات الهشة (النساء والأطفال والمسنّين وذوي/ذوات الإعاقة)، ومناهضة التمييز بكل أشكاله، وعدم التسامح مع التحرش في المؤسسات المختلفة.