غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس، مازن غنيم، أن توجه سلطة المياه لإنشاء المرافق المائية جاء لإيجاد إدارة قوية وقادرة على تقديم واستدامة الخدمة سواء على المستوى الإداري أو الفني. جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء بلدية دورا، لبحث احتياجات المدينة والمشاكل التي تواجهها في مجال المياه والصرف الصحي.حيث ناقشت بلدية دورا خلال الاجتماع عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بمشروع محطة الصرف الصحي والحاجة الى تنفيذ شبكات صرف صحي تخدم المدينة، وتوسعة شبكة المياه لتخدم الأحياء الجديدة وكذلك بحث إمكانية توفير كميات مياه إضافيةلمستشفى دورا.وفي هذا الإطار اكد المهندس غنيم على انه جار العمل من قبل الطواقم الفنية للانتهاء من مرحلة إحالة العطاء الخاص بمحطة معالجة صرف صحي دورا الذي تعكف سلطة المياه على تنفيذه مخصصات الموازنة التطويرية لسلطة المياه، فيما سيتم تجهيز وثائق عطاء تأهيل شبكة الصرف الصحي وتوسعتها ايضا، في إطار تحسين الوضع المائي في منطقة دورا وإيصال الخدمة للمناطق غير المخدومة .وأضاف المهندس غنيم أن سلطة المياه وفي إطار خطتها لتطوير قطاع المياه وتوفير الخدمة واستدامتها باشرت بتأسيس مرافق المياه لتوحيد الجهود وإيجاد جسم إداري قادر على توفير الخدمة بالشكل الأفضل وفق خطة شاملة تسعى لتخفيض عدد الهيئاتوزيادة فعالية العمل بهذا القطاع الحيوي، مشدداً على ضرورة مباشرة المجالس والهيئات المحلية توفير البيئة المناسبة للمضي قدماً في هذا الجانب.ومن جانبه شكر رئيس البلدية م.غنيم على اهتمامه وعلى جهده الدؤوب في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي واستجابته السريعة للاحتياجات الطارئة للتخفيف على المواطنين وتوفير المياه.