الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقالٍ إداريا جديدا بحقّ المعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة شهور.وأضاف نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في الأول من آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حالة المعتقل نضال أبو عكر تُشكّل اليوم من أبرز الحالات التي يواصل الاحتلال استهدافها عبر جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ.وأضاف النادي، أنّ أبو عكر بدأ مواجهة الاعتقال في سن مبكر، وعلى مدار سنوات اعتقاله، خاض عدة إضرابات عن الطعام كان آخرها العام المنصرم، حيث كان من ضمن 30 معتقًلا إداريًا خاضوا الإضراب عن الطعام كصرخة ضد الجريمة المستمرة بحقّهم.الصحفي أبو عكر متزوج وله 3 أولاد، ويحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيت لحم، وكان يعمل صحفيًا ومعدّا ومقدم برامج إذاعية، وقد تعرض على مدار السّنوات الماضية للملاحقة، والتضييق إلى جانب الاعتقالات، إضافة إلى عمليات التّنكيل التي طالت عائلته، وكان آخرها مطلع العام الجاريّ.ويُعاني أبو عكر من مشاكل صحيّة نتجت جرّاء عمليات الاعتقال المتكررة وظروف الاحتجاز التي واجهها على مدار هذه السنوات.ومن الجدير ذكره أنّ المعتقل أبو عكر واحد من بين نحو 60 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المستمرة بحقهم.