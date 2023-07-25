شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر
الصحفي نضال أبو عكر
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقالٍ إداريا جديدا بحقّ المعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر (55 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة شهور.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في الأول من آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد قرابة الشهرين ونصف من الإفراج عنه، بعد أن أمضى 23 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ حالة المعتقل نضال أبو عكر تُشكّل اليوم من أبرز الحالات التي يواصل الاحتلال استهدافها عبر جريمة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 18 عامًا، منها أكثر من 13 عامًا، رهن الاعتقال الإداريّ.

وأضاف النادي، أنّ أبو عكر بدأ مواجهة الاعتقال في سن مبكر، وعلى مدار سنوات اعتقاله، خاض عدة إضرابات عن الطعام كان آخرها العام المنصرم، حيث كان من ضمن 30 معتقًلا إداريًا خاضوا الإضراب عن الطعام كصرخة ضد الجريمة المستمرة بحقّهم.

الصحفي أبو عكر متزوج وله 3 أولاد، ويحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيت لحم، وكان يعمل صحفيًا ومعدّا ومقدم برامج إذاعية، وقد تعرض على مدار السّنوات الماضية للملاحقة، والتضييق إلى جانب الاعتقالات، إضافة إلى عمليات التّنكيل التي طالت عائلته، وكان آخرها مطلع العام الجاريّ.

ويُعاني أبو عكر من مشاكل صحيّة نتجت جرّاء عمليات الاعتقال المتكررة وظروف الاحتجاز التي واجهها على مدار هذه السنوات.

ومن الجدير ذكره أنّ المعتقل أبو عكر واحد من بين نحو 60 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المستمرة بحقهم.

أخبار ذات صلة

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في مرصدها الشهري: 3 شهداء وعدد من الجرحى بحزيران

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في مرصدها الشهري: 3 شهداء وعدد من الجرحى بحزيران

محافظ طولكرم يلتقي مدير الدفاع المدني لمتابعة جهود إزالة آثار العدوان بمخيم نور شمس

محافظ طولكرم يلتقي مدير الدفاع المدني لمتابعة جهود إزالة آثار العدوان بمخيم نور شمس

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

مؤسسة فلسطينيات تطلق تحالفًا للدفاع عن الحريات العامة والعدالة الاجتماعية

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

فدا يُصدر بياناً حول جريمة الاغتيال في نابلس

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

غنيم: توفير الخدمة وضمان ديمومتها الأساس لإنشاء مرافق المياه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال ابو عكر

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في مرصدها الشهري: 3 شهداء وعدد من الجرحى بحزيران

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في مرصدها الشهري: 3 شهداء وعدد من الجرحى بحزيران

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية

مركز حقوقي يدين جريمة اغتيال نابلس

مركز حقوقي يدين جريمة اغتيال نابلس

منوعات

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

عربي

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

حرائق غابات هائلة تقتل 34 شخصاً في الجزائر

حرائق غابات هائلة تقتل 34 شخصاً في الجزائر