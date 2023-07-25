غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين
عقدت العشائر الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مؤتمراً وطنياًء في مدينة غزه دعت فيه جمهورية مصر العربية بالضغط من أجل إنجاح لقاء الامناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في 30-7-2023 في القاهرة.
وطالبت العشائر الفلسطينية الأمناء العامين للفصائل بعدم العودة دون انجاز الاتفاق ودعت العشائر إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لادارة الاشتباك مع الاحتلال
وأعلنت العشائر عن تشكيل التجمع الوطني العشائري لكل مكونات العشائر في فلسطين.
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