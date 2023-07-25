غزة: العشائر الفلسطينية تدعو مصر للضغط من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين

وأعلنت العشائر عن تشكيل التجمع الوطني العشائري لكل مكونات العشائر في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنعقدت العشائر الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مؤتمراً وطنياًء في مدينة غزه دعت فيه جمهورية مصر العربية بالضغط من أجل إنجاح لقاء الامناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في 30-7-2023 في القاهرة.وطالبت العشائر الفلسطينية الأمناء العامين للفصائل بعدم العودة دون انجاز الاتفاق ودعت العشائر إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لادارة الاشتباك مع الاحتلال