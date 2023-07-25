التعاون الإسلامي تدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في نابلس



وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.









رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس، معتبرة هذه الجريمة النكراء امتداداً لسياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.