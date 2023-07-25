قيادي بحماس: يجب الدفاع عن المسجد الأقصى بكل ما أوتينا من قوة

رام الله - دنيا الوطنشدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الحكيم حنيني، على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى بكل قوة، ومواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططاتهم لتدنيس المسجد.وقال حنيني في تصريح صحفي، إنّ "المقاومة الخيار الوحيد أمام شعبنا لمواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية"، داعياً أبناء شعبنا وفصائله المقاومة في كل الأراضي الفلسطيني المحتلة، إلى مواجهة عصابات المستوطنين الذين يدنسون الأقصى.وذكر أنه "لا بد من مواجهة المستوطنين بكافة الأسلحة المتاحة"، مضيفاً أنه "يجب الدفاع عن المسجد الأقصى بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل والأساليب".