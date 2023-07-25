اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في مرصدها الشهري: 3 شهداء وعدد من الجرحى بحزيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، من خلال المرصد الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، والذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، عن ارتقاء 3 شهداء، وإصابة 14 مواطنا، واعتقال 43 آخرون جميعهم من طلبة المدارس الفلسطينية خلال شهر حزيران الماضي.وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن الهدف من إصدار هذه المطبوعة، هو رصد الانتهاكات التي لها علاقة بقطاعات عمل اللجنة داخل الأراضي الفلسطينية، وتحويلها للمنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق المواطنين حول العالم بالحصول على التعليم، وصيانة التراث، وحماية البيئة والحصول على الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية للبشر كما أقرته المواثيق الدولية، والذي يعد "مرصد" أحد الأدوات التي تثبت ما يقوم به الاحتلال بشكل معاكس لكل هذه القوانين والأعراف الدولية بانتهاكات مستمرة تضرب بعرض الحائط كافة القرارات للمجتمع الدولي.ويتطرق "مرصد" إلى ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة للتعديات على التراث المادي وغير المادي في الأراضي الفلسطينية من مجالات التعبير الثقافي، ومجالات البيئة وغيرها من المجالات ذات العلاقة.فيما يمكنكم تصفح "مرصد" عبر موقع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم على الرابط التالي:https://www.pncecs.plo.ps/?p=11723