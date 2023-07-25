محافظ طولكرم يلتقي مدير الدفاع المدني لمتابعة جهود إزالة آثار العدوان بمخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطنإستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة، مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل والوفد المرافق له، وذلك في إطار الجهود المبذولة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وعمل طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة لازالة أثار العدوان في مخيم نور شمس والناتج عن عدوان الإحتلال فجر اليوم على أهلنا بالمخيم.وأشار المحافظ أبو بكر إلى توجيهات الرئيس أبو مازن، والحكومة والعمل المستمر من الدفاع المدني والأشغال العامة وأصحاب الإختصاص منذ اللحظة الأولى للوقوف على تداعيات هذه الجريمة بحق أهلنا بمخيم نور شمس وحصر الأضرار وإزالة أثار العدوان.وثمن المحافظ أبو بكر عالياً جهود الدفاع وأصحاب الإختصاص وتعاون حركة فتح واللجنة الشعبية لخدمات المخيم والمؤسسة الأمنية وجميع المؤسسات الرسمية، وكل من هب للوقوف إلى جانب أهلنا بمخيم نور شمس ، لمواجهة هذه الجريمة ، والتي تأتي ضمن هروب حكومة الإحتلال ولفت الانظار عن الأزمة الداخلية عندهم.من جانبه أكد اللواء إبراهيم على العمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" والحكومة، وبمتابعة من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، للوقوف على أثار العدوان، بتفقد أثار الدمار، منوهاً إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل منذ الصباح لإسناد أهلنا بمخيم نور شمس، مع التأكيد على جاهزية جميع المراكز في كافة المحافظات للإسناد والدعم، متحدثاً عن أثار العدوان والتي حصرتها الطواقم والإجراءات الخاصة التي قام بها الدفاع المدني، مشيداً بجهود المحافظ أبو بكر وجميع أركان المؤسسة الأمنية، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.