شؤون فلسطينية

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية

جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية تصوت بغالبية 71% دعماً للمقاطعة الأكاديمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحيّي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أعضاء جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية (AAA) الذين صوتوا بغالبية 71% لدعم النداء الفلسطينيّ للمقاطعة الأكاديمية وقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية لتورطها العميق والمستمر والممنهج في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني و"أبارتهايد" الإسرائيلي.

وبهذه الخطوة التاريخية، أصبحت AAA، التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 12 ألف أكاديمي، أكبر جمعية أكاديمية في الولايات المتحدة تؤيّد مقاطعة الجامعات الإسرائيلية التي تلعب دوراً محورياً في تطوير الأسلحة والأنظمة العسكرية التي تستخدم في قتل وجرح وترويع الفلسطينيين/ات وتسهم في كل أوجه نظام الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني.

تشكر الحملة الفلسطينية مبادرة (AnthroBoycott )
وكافة أعضاء الجمعية الذين عملوا بجدّ من أجل ضمان التزام الجمعية بمبادئها المعلنة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والمساواة ومكافحة العنصرية، كخطوة هامّة في سبيل تحرير الأنثروبولوجيا والأكاديميا بشكل عام من الهيمنة الاستعمارية.

بتمريرها لهذا القرار، تنضم جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية إلى جمعية الدراسات الأمريكية، وجمعية دراسات الشرق الأوسط، والجمعية الكندية للدراسات الاشتراكية، ومجلس أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية، وغيرها من الجهات الأكاديمية حول العالم التي اختارت دعم النضال الفلسطينيّ المستمر من أجل الحرية والعدالة والمساواة من خلال دعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

تتوالى انتصارات ونجاحات حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على كافة الأصعدة، ومعها يُثبت نشطاء ومؤيدو المقاطعة أنّ كل محاولات الترهيب لن تنجح في تقويض التضامن الفعّال مع النضال الفلسطيني التحرّري. *لقراءة الخبر من الموقع:

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