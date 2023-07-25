حماس تنعى ثلاثة من القسام استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس

وقالت في بيان لها، إن الشبان استشهدوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس؛ وهم "سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، والقساميين منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)، ونور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)".



وذكرت الحركة أن "هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعًا عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة".



ودعت حماس أبناء شعبنا إلى النفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.



واستشهد، الشبان الثلاثة صباح اليوم، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بمدينة نابلس، فيما احتجز جيش الاحتلال جثامينهم.



