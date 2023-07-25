شؤون فلسطينية

حماس تنعى ثلاثة من القسام استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس

حماس تنعى ثلاثة من القسام استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس
من مكان استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من كتائب الشهيد عز الدين القسام، استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس.

وقالت في بيان لها، إن الشبان استشهدوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس؛ وهم "سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، والقساميين منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)، ونور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)".

وذكرت الحركة أن "هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعًا عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة".

ودعت حماس أبناء شعبنا إلى النفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.

واستشهد، الشبان الثلاثة صباح اليوم، خلال مواجهة مسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بمدينة نابلس، فيما احتجز جيش الاحتلال جثامينهم.

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