هيئة مقدسية: الأيام القادمة عصيبة على القدس والأقصى وتكثيف الرباط يفشل مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة أمناء الأقصى إن الأيام القادمة ستكون عصيبة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، والاقتحامات والانتهاكات لحرمة المسجد ستزداد بشكل كبير لتحقيق أهداف سياسية وأيدلوجية.وأوضح عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي فخري أبو دياب أن الاحتلال وجماعات الهيكل توظف ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" لتصعيد الانتهاكات بحق المقدسات ومزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.وأشار أبو دياب إلى أن هذا اليوم سيأتي مختلفا عن الأعوام السابقة، نظرا لوجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا تحكم دولة الاحتلال، وتُعتبر جزءا من جماعات الهيكل المتطرفة وداعمة قوية لهم وتتبنى رؤيتها.وأضاف أن الاحتلال يسعى بشكل قوي لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين والتقسيم الزماني والمكاني، وسيتقدم المستوطنين في مسيرتهم قادة ووزراء في حكومة الاحتلال.وأشار إلى أن ما يحصل في دولة الاحتلال من انقسامات ومظاهرات سيتم استغلاله من قبل جماعات الهيكل لفرض وقائع جديدة في الأقصى، إلى جانب محاولاتهم لصرف نظر المجتمع لديه عن التعديلات القضائية بالانقضاض على المسجد الأقصى.وبيّن أن الاحتلال يستخدم كل المناسبات والأعياد الدينية والتلمودية ويحاول ربطها بالمسجد الأقصى المبارك، في محاولة إثبات أحقية اليهود في المسجد وتوظيفها في ذات الاتجاه.وشدد على ضرورة شد الرحال والحشد الجماهيري وتكثيف التواجد بشكل كبير في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لهذه المخططات وإفشالها أو عرقلتها على الأقل.وأكد على أن أجهزة أمن الاحتلال تخشى من الرباط وردات الفعل المقدسية والفلسطينية، لذلك فإن التواجد الكثيف للمرابطين والمسلمين في المسجد الأقصى المبارك توعز للمستويات السياسية وتفرض على الجماعات خطوطا يمنع تجاوزها خوفا عليهم وعلى الجبهة الداخلية.