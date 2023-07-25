شؤون فلسطينية

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل إنجاز مخرجاته

اشتية: نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل إنجاز مخرجاته
رئيس الوزراء محمد اشتية مع السفير المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إننا "نريد النجاح لاجتماع القاهرة وسنعمل إنجاز مخرجاته".

وبحث اشتية، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد اشتية دور مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، لا سيما جهود تحقيق الوحدة الوطنية، من خلال استضافة القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني.

وتابع اشتية أن "الرئيس ونحن معه نريد النجاح لهذا الاجتماع ونعمل من أجل ذلك، وملتزمون بإنجاح مخرجاته".

وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة اشتية ووفد وزاري إلى القاهرة، وخصوصًا تعميق العلاقات التجارية، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين، وزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار.

من جهته، أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لمساعدته في الوصول لحقوقه المشروعة، وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكد بأن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم الثلاثاء.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم بناءً على طلبها.

وأضاف الأحمد: "حماس طلبت عقد اجتماع مع الرئيس عباس في تركيا وأنا نقلت الطلب إلى الرئيس أبو مازن واليوم سيلتقي بهم".

يشار إلى أن الرئيس عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن استعدادات تجري لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، أواخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أواخر هذا الشهر.

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