حركة المقاومة الشعبية تنعى شهداء نابلس الثلاثة

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، الشبان الثلاثة الذين استشهدوا، صباح الثلاثاء في اشتباك مسلح في منطقة الطور بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأكدت الحركة في تصريح لها أن "إجرام الاحتلال في كل ساحات الوطن يرفع من فاتورة الحساب وسيندم على كل عدوانه وجرائمه وإن دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض فلسطين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".وقالت إن "تصاعد العمليات والمقاومة هو السد والسبيل الوحيد للجم الاحتلال ومغتصبيه".