الوزير غنيم يبحث مع البعثة النمساوية برنامج البناء المؤسساتي

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم مع البعثةالنمساوية الاستشارية للتطوير المؤسسي بمشاركة السيدة د. سونجا هوفبور ومومتشيللو بلاغوفيتش وراينوالد سيدلمان الخطوات العملية لتنفيذ برنامج التطوير المؤسسي لسلطة المياه الممول من قبل وكالة التنمية النمساوية للأعوام 2023-2025 والذي يهدف الى إحداث تطوير في الجوانب المؤسساتية بما ينسجم مع الخطط المستقبلية لسلطة المياه ووضع الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة في قطاع المياه.واكد غنيم خلال اللقاء على أهمية العمل المؤسساتي وتطويره ورفده بالاحتياجات اللازمة على المستوى الفني والإداري لتحقيق نقلة في مجال العمل تساهم في رفع وتطوير العمل، مثمناً اهتمام ودعم وكالة التنمية النمساوية بقطاع المياه والصرف الصحي وخاصة في مجال البناء المؤسسي لسلطة المياه الذي يشملبناء قدرات وإعداد دراسات وتطوير القدرات الفنية والمالية والإدارية، إضافة الى تصميم وتنفيذ نظام إدارة المعلومات.من جانبها أكدت هوفبور على تمكن الفريق من جمع المعلومات اللازمة، ووضع تصور للوضع القائم، من خلال لقاءاته مع الجهات ذات الاختصاص لا سيما في مجال إصلاح قطاع المياه والتخطيط الاستراتيجي وتنسيق المساعدات.