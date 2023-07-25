مركز حقوقي يدين جريمة اغتيال نابلس

رام الله - دنيا الوطنأدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق قيام قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو/ تموز2023م، بإعدام ثلاثة شبان فلسطينيين ميدانياً قرب بوابة جبل جرزيم في محافظة نابلس، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم وقامت باحتجاز جثامينهم، بصورة تظهر حقيقة الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.ووفقا لمتابعة المركز فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياستها العنصرية وغير الأخلاقية والقانونية في قتل الفلسطينيين، حيث قتلت منذ مطلع العام الجاري 2023م إلى اليوم ما يقارب (208) فلسطيني، من بينهم (36) طفل و (6) سيدات.ويشير المركز أن جرائم القتل الممنهج والإعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار احتلاله للأرض، كما وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع ارتفاع في ضحايا عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إذ يؤكد ان هذه الجرائم والممارسات العنصرية تشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة، كما وتعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يُوجب تدخل دولي وأممي عاجل لإلزام الاحتلال بالمواثيق والأعراف الدولية، وما يقع على القوات المحتلة من التزامات تجاه الأراضي المحتلة.لذلك فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبته، والعمل من أجل توفير الحماية الفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات.