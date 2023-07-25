دولي

بن غفير يُحذر المحكمة العليا من إلغاء قانون "حجة المعقولية"

بن غفير يُحذر المحكمة العليا من إلغاء قانون "حجة المعقولية"
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمحكمة العليا في إسرائيل.

وقال بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إنه "لو ألغت المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب".

وأكد بأن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء، آمل حقًا ألا يرتكبوا هذا الخطأ".

وصادقت (كنيست) في إسرائيل أمس الاثنين، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".

بدوره، قال وزير المالية بتسلإيل سموتريتش "بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".

من جانبه، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) أنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.

أخبار ذات صلة

بن غفير يُحذر المحكمة العليا من إلغاء قانون &quot;حجة المعقولية&quot;

بن غفير يُحذر المحكمة العليا من إلغاء قانون "حجة المعقولية"

رفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل

رفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل

أولمرت: إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية

أولمرت: إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

كيف بدت الصحف الإسرائيلية باليوم الأول من تمرير قانون &quot;حجة المعقولية&quot;؟

كيف بدت الصحف الإسرائيلية باليوم الأول من تمرير قانون "حجة المعقولية"؟

زلزال بقوة 5.5 يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

زلزال بقوة 5.5 يضرب ولاية أضنة جنوبي تركيا

عشرات الإصابات في تظاهرات مناوئة للتعديلات القضائية في إسرائيل

عشرات الإصابات في تظاهرات مناوئة للتعديلات القضائية في إسرائيل

نتنياهو: سنحاور المعارضة حول الإصلاحات وعلى العسكريين ترك السياسة والاهتمام بالأمن

نتنياهو: سنحاور المعارضة حول الإصلاحات وعلى العسكريين ترك السياسة والاهتمام بالأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يدين جريمة اغتيال نابلس

مركز حقوقي يدين جريمة اغتيال نابلس

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسيرين المصابين عثمان وطه

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسيرين المصابين عثمان وطه

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

قوات الاحتلال تحتجز الوزير مؤيد شعبان في قرية دير استيا غرب سلفيت

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

وفد فلسطيني يلتقي وزارة خارجية جنوب إفريقيا

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

الهباش: حكومة الاحتلال تصدر أزماتها الداخلية بإشعال فتيل الحرب الدينية

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس &quot;الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات&quot;

غزة: الشباب والثقافة تفتتح مؤتمرها السادس "الثقافة الفلسطينية: آفاق واستراتيجيات"

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

صور.. انتخاب مجلس بلدي شبابي لبلدية غزة

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري في القاهرة نهاية الشهر الجاري

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري في القاهرة نهاية الشهر الجاري

منوعات

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

وفاة طليق الفنانة المصرية بوسي

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

بعد غياب طويل.. مي عز الدين تعود لجمهورها بفيديو طريف

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

كيف علقت سيرين عبد النور على تغير شعار تويتر؟

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

إطلالة جريئة ومثيرة.. بسمة بوسيل تتصدر الترند بعد ظهورها الأخير

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

ما حقيقة تعرض الفنانة دنيا بطمة للضرب؟

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بملامح مختلفة.. سارة سلامة تصدم جمهورها بظهورها الأخير

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

بالفيديو.. تعليق ساخر من هالة صدقي على ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ&quot;الجيم&quot;

شاهد.. جوري بكر تهاجم منتقدي صورها بـ"الجيم"

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو: الفنان محمد عساف يتجول في غزة ويلتقط (سيلفي) مع المواطنين

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام &quot;بلبطة&quot;

بالفيديو.. ليلى علوي تتصدر الترند بعد رقصها على أنغام "بلبطة"

عربي

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة في بغداد

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

الأردن: اختتام امتحانات الثانوية العامة بمشاركة نحو 190 ألف طالب وطالبة

حرائق غابات هائلة تقتل 34 شخصاً في الجزائر

حرائق غابات هائلة تقتل 34 شخصاً في الجزائر

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية

مُحملة بمواد مخدرة.. الأردن يسقط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية