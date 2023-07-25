بن غفير يُحذر المحكمة العليا من إلغاء قانون "حجة المعقولية"

وصادقت (كنيست) في إسرائيل أمس الاثنين، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".





بدوره، قال وزير المالية بتسلإيل سموتريتش "بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".



