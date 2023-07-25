هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسيرين المصابين عثمان وطه

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم، الثلاثاء، وفقا لزيارة محاميها أن ادارة السجون تمعن في انتهاك الاسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والطبية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الامر الذي ادى الى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم .وأوضحت أن المعتقل نذير مرزوق أحمد ( 21 عاماً ) من بلدة عبوين / محافظة رام الله يعاني من مشاكل صحية عدة منها آلام في الأمعاء حيث خضع الأسير لعملية جراحية قبل 8 أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم يحول الى المستشفى لمتابعة العلاج و تكتفي ادارة السجن بإعطائه المسكنات ، علماً بأنه ما زال داخل جسد الاسير ثلاثة أعيرة نارية .وكان جيش الاحتلال قد أطلق النار على الشاب طه وأُصابوه في منطقة البطن والقدمين أثناء عملية اعتقاله وهو ما زال قابع داخل سجن عوفر .وحول الوضع الصحي للمعتقل رجا ثمان عباهرة ( 29 عاماً ) من بلدة اليامون / محافظة جنين أكدت على ضرورة التعامل مع حالته بجدية، حتى لا يدخل في أي انتكاسة جديدة بعد أن أجري له عملية جراحية في مستشفى" رمبام" على أثر إصابته بأعيرة نارية في خاصرته اليمنى قبل أن يتم نقله الى سجن مجدو .وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه .