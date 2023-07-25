فتح: لقاء الرئيس عباس ووفد حماس في تركيا من أجل هذا الهدف

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكد بأن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم الثلاثاء.





وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم بناءً على طلبها.





وأضاف الأحمد: "حماس طلبت عقد اجتماع مع الرئيس عباس في تركيا وأنا نقلت الطلب إلى الرئيس أبو مازن واليوم سيلتقي بهم".





يشار إلى أن الرئيس عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.





يذكر أن استعدادات تجري لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، أواخر الشهر الجاري.



