فتح: لقاء الرئيس عباس ووفد حماس في تركيا من أجل هذا الهدف
علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الثلاثاء، على اللقاء المقرر عقده اليوم بين الرئيس محمود عباس ووفد من حركة حماس في تركيا.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن لقاء الرئيس محمود عباس مع وفد حركة حماس في تركيا "يأتي في سياق تأكيد حركة فتح وحرص الرئيس على تذليل العقبات وإنجاح لقاء الأمناء العامين في القاهرة وصولاً لإنهاء الانقسام".
وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أكد بأن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم الثلاثاء.
وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس محمود عباس سيلتقي وفداً من حركة حماس في تركيا اليوم بناءً على طلبها.
وأضاف الأحمد: "حماس طلبت عقد اجتماع مع الرئيس عباس في تركيا وأنا نقلت الطلب إلى الرئيس أبو مازن واليوم سيلتقي بهم".
يشار إلى أن الرئيس عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
يذكر أن استعدادات تجري لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، أواخر الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أواخر هذا الشهر.
التعليقات