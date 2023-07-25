قيادي بحماس: محاولات الاحتلال لإخماد المقاومة فاشلة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد الرحمن شديد أن "اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم وإحداث دمار واسع فيه جريمة صهيونية جديدة تضاف لمسلسل العربدة والصلف الذي تشرعنه حكومة يمينية متطرفة وسط صمت دولي مقيت".وشدد أن "جرائم الاحتلال لن تدفع شعبنا للتخلي عن مقاومته واحتضان ثورته المتصاعدة، وإرادة شعبنا أقوى من رصاص العدو وآلياته، وأن محاولات العدو لإخماد المقاومة فاشلة وتحطمها كل يوم سواعد مجاهدينا الأبطال".وأبرق شديد بالتحية لأهلنا الصامدين في مخيم نور شمس وفي طولكرم الباسلة، بقوله "نشد على سواعد المجاهدين الذين تصدوا للعدوان بالرصاص والعبوات المحلية، وإن مداهمات الاحتلال وهمجيته في قدسنا وأقصانا وسائر أرضنا المحتلة لن يقف أمامها شعبنا متفرجا، وستزيده الأيام مضاءً لمواجهة المحتل حتى طرده من أرضنا".