شؤون فلسطينية

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم

برأس مال 8.7 مليون دولار.. تشغيل مصنعين وترخيص ثلاثة أخرى بالخليل وبيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، رخصتي تشغيل لمصنعين في مدينة الخليل في مجال تصنيع منتجات البلاستيك والمواد الكيماوية المتنوعة بقيمة رأس مال ثلاثة ملايين دولار خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

ورخصت الوزارة ثلاثة مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 5.7 مليون دولار تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم، في مجالات صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 50 فرصة عمل عند تشغيلها.

وحصل 278 مصنعا على رخصة تشغيل منذ العام 2019 برأس مال 164 مليون دولار، وفرت أكثر من 5300 فرصة عمل جديدة.

وسجلت أنشطة الصناعة في العام 2022 أعلى ارتفاعا بنسبة 15.2%، وبلغ عدد العاملين فيها نحو 129 ألف عامل، في حين سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 13.95% خلال شهر أيار مقارنة بشهر نيسان 2023.

ومن الجدير ذكره أن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42% حاليا الى 44%، بنسبة (2% سنويا)، سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).

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